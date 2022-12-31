عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني: #أمريكا و #فرنسا و #بريطانيا لا يريدون سيف ال

عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني: #أمريكا و #فرنسا و #بريطانيا لا يريدون سيف الإسلام القذافي ولهذا تم تعطيل الانتخابات.

– المجتمع الدولي هو من عرقل إجراء الانتخابات في #ليبيا بعد قبول سيف الإسلام القذافي.

– الأمر ليس له علاقة بالقاعدة الدستورية ولا خلاف حقيقي بين النواب والدولة عليها.

– المجتمع الدولي إذا أراد انتخابات فستكون هناك انتخابات.

– اعتراض مجلس الدولة بقيادة المشري على ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية تم تجاوزه.

– مجلس النواب سبق وأن أصدر قوانين الانتخابات وتحصل المواطنون على بطاقاتهم الانتخابية.

– المفوضية قامت بكل ما يتعلق بالانتخابات من الناحية الفنية واللوجستية والإدارية.

– بقي إعلان أسماء المترشحين والقضية ليست خلاف بين النواب والدولة.

– كان هناك نقطتين أو ثلاث نقاط خلافية في تلك القاعدة الدستورية وكان يمكن تجاوزهم من البداية. #ليبيا_برس (تسجيل صوتي)

2022-12-31 18:22:36

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