أسامة حماد وزير التخطيط والمالية بحكومة باشاغا الموازية يُطالب النائب العام والج

أسامة حماد وزير التخطيط والمالية بحكومة باشاغا الموازية يُطالب النائب العام والجهات الرقابية بالتحقيق الجنائي في تحويل الدبيبة لأكثر من 16 مليار و500 مليون دينار من الترتيبات المالية لـ2022 لتغطية المشروعات التنموية الجارية ومنتهية التعاقد.

حماد: ما قام به الدبيبة مقصده التهرب من إعادته لحساب الاحتياطي العام في نهاية السنة المالية.

– تعلية مبلغ بهذه الضخامة والادعاء بأنه يخص تنفيذ مشروعات تنموية لم يتم استكمال إنجازها خلال السنة المالية تضليل وافتراء.

– الوطنية للنفط لعبت دورًا محوريًا مخالفا للقانون عبر تغذية حسابات مالية الحكومة منتهية الولاية بالتغطية المالية من الإيرادات النفطية المودعة لدى المصرف الليبي الخارجي.

– سنلجأ لاتخاذ إجراءات تصعيدية لإيقاف تدفق الإيرادات النفطية للحسابات المصرفية للمؤسسة من باب حفظ هذه الأموال من الهدر والتبذير. #ليبيا_برس

2022-12-31 19:13:59

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