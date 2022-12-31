برنارد ليفي لبرنامج “السطر الأوسط”: عبدالفتاح #يونس كان في نفس الخندق مع #حلف_ال

برنارد ليفي لبرنامج “السطر الأوسط”: عبدالفتاح #يونس كان في نفس الخندق مع #حلف_الناتو ولم يكن هناك خلافات بينهما.

– العلاقات بين الثوار وأولهم يونس وبين حلف الناتو كانت قائمة على أن الليبيين يمدون الناتو بإحداثيات المواقع التي يجب قصفها والتي كان يتمركز بها القذافي.

– أحيانًا كان الناتو يتأخر في التدخل وكان الثوار يتذمرون من ذلك.

– لا أعرف من قام باغتيال عبدالفتاح يونس فأنا أحب هذا الشخص.

– أحضرت عبدالفتاح يونس إلى قصر الإليزيه، لكن تم اغتياله كما يُغتال الكلب.

– قلت حين قُتل عبدالفتاح يونس إن هناك قوى داخل الثوار تريد تشويه الثورة والاستئثار بها.

– جريمة اغتيال يونس أتت من داخل #ليبيا إما قوات القذافي أو الثوار. #ليبيا_برس

2022-12-31 21:29:38

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