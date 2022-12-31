المنظمة العربية لحقوق الإنسان ليبيا: – يجب تحديد موعد جديد وسقف زمني لإجراء الا

المنظمة العربية لحقوق الإنسان ليبيا:

– يجب تحديد موعد جديد وسقف زمني لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في ليبيا، ونأسف إزاء تأجيل الانتخابات في 24 ديسمبر من العام الماضي.

– استمرار وجود القوات الأجنبية والمرتزقة في البلاد، شكل عائقا أساسياً في مواجهة إجراء الانتخابات، حيث قاد إلى تشجيع بعض الأطراف الليبية الرافضة للانتخابات لانتهاج سياسات وسلوكيات لعرقلتها ، وحرمان المواطن الليبي من تقرير مصيره واختيار نظام حكمه واستعادة السلم والاستقرار في البلاد.

– كل يوم إضافي يمر على ليبيا في ظل الانقسام وعدم إجراء الانتخابات يؤدي لمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان دون رادع، ويدفع ثمنه الليبيون أصحاب المصلحة الأصليون في نهضة البلاد.

#ليبيا_24

2022-12-31 21:40:06

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