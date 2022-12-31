برنارد ليفي لبرنامج “السطر الأوسط” ردًا على قصف الناتو لليبيا وعدم الاستماع لمبا

برنارد ليفي لبرنامج “السطر الأوسط” ردًا على قصف الناتو لليبيا وعدم الاستماع لمبادرة الاتحاد الإفريقي: يجب أن ينال مجرمو الحرب جزاء ما ارتكبوا لا أن يُكملوا حياتهم في المنفى فقط.

– كل الجهود كانت منصبة على حماية المدنيين من القذافي فقط فالدكتاتوريين ينصتون لحاشيتهم وأجهزة مخابراتهم التي تقول لهم إنكم سوف تنتصرون.

– القذافي هو من رفض مبادرة الاتحاد الأفريقي وغيرها بالمغادرة وكنت شاهدًا في مرات عديدة كيف أن القذافي رفض مبادرات عديدة تضمن له السلامة ولأسرته.

– لقد ناضلت دائمًا في سبيل تقديم الدكتاتوريين مثل القذافي وبوتين إلى العدالة الدولية.

– كانوا يُخبرون القذافي أن القضاء على الثوار في بنغازي مسألة وقت لأنهم لا يملكون السلاح ولا القوة للمجابهة وأنهم على شفا حفرة من الانهيار

– لم نكن نعلم حين ننام في المساء هل سنستيقظ في الصباح أم لا؟.. كانت مسألة حياة أو موت.

– كنا نصلي كل يوم من أجل أن يتخلي القذافي عن السلطة وأن يقبل بأخذ مفاتيح شقة في جنوب أفريقيا أو أي مكان آخر يعيش فيه ما تبقى من عمره.

– أعرف زيدان جيدًا والتقيت به كثيرًا بشكل متكرر فلم يعد فرنسا بحصة من النفط الليبي. #ليبيا_برس

2023-01-01 00:16:19

1672532179