عبدالمنعم اليسير رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام السابق: واشنطن و

عبدالمنعم اليسير رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام السابق: واشنطن وجماعة الإخوان وراء طرح إقصاء سيف الإسلام القذافي من الانتخابات

– إقصاء سيف الإسلام القذافي من الترشح للرئاسة سوف يسهم في تأزيم المشهد السياسي.

– إقصاء سيف الإسلام يعد تغليبًا لرغبات البعض في التشفي في مشروع المصالحة الوطنية الضروري لاستقرار #ليبيا.

– تنظيم الإخوان يتخوف وسيسعى بكل جهده للحيلولة دون عودة سيف الإسلام للسلطة.

– واشنطن أيضًا ترى أن عودة سيف الإسلام القذافي للسلطة تمثل هزيمة معنوية لها.

– حفتر سيكون المرشح المستفيد بأصوات أنصار القذافي بالجنوب، إذا ما جرى إقصاء سيف الإسلام.

– يجب أن يستفيق أنصار القذافي من وهم أن الدبيبة هو شخص قريب منهم.

– أدعو واشنطن للابتعاد عن التلويح برفض أو تأييد أي مرشح والتركيز فقط على المساهمة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وخاصة المتعلقة بالترتيبات الأمنية ليتمكن الليبيون من التصويت بحرية. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-01-01 01:11:55

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