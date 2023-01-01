الشرطة الفرنسية: اعتقال مواطن ليبي يقود شبكة تهريب مهاجرين أفارقة عبر #النيجر إل

الشرطة الفرنسية: اعتقال مواطن ليبي يقود شبكة تهريب مهاجرين أفارقة عبر #النيجر إلى #أوروبا بتكلفة 1500 و2000 يورو للفرد.

– عملية الاعتقال تمت عقب تحقيق مشترك أجرته الشرطة النيجرية والفرنسية والإسبانية.

– المتهم تم اعتقاله في #أغاديس شمال #النيجر في 20 ديسمبر الجاري واعترف بإرسال 60 مهاجرًا أسبوعيا لمدة 7 سنوات.

– المتهم اعترف بنقل المهاجرين ومعظمهم من #نيجيريا و #الكاميرون عبر النيجر في شاحنات صغيرة تجنبت المرور بالمدن الكبرى وصولا إلى #ليبيا والجزائر قبل تهريبهم إلى #أوروبا.

– المشتبه به موقوف حاليا في نيامي وصودر هاتفه وقد يتم توقيف متواطئين آخرين في الأسابيع المقبلة. #ليبيا_برس

2023-01-01 01:39:32

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