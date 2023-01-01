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شاهد| وفاة طيار ليبي جراء سقوط طائرته في دورة تدريبية بقاعدة روسية في سوريا

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / منصة السبق الإعلامية
مصدر الخبر / منصة السبق الإعلامية

وفاة الملازم طيار أنس بومرايف البرعصي من مدينة #البيضاء إثر سقوط طائرته في دورة تدريبة على “الدبابة الطائرة” بقاعدة #طرطوس الروسية في #سوريا. #السبق

عن مصدر الخبر

منصة السبق الإعلامية

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