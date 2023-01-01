توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تكون هناك فرصة سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال الشرقي، وحسب نشرة الأحوال الجوية تكون السماء في راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة قليلة السحب تتكاثر احيانا خاصة على المنطقة الممتدة من مصراتة إلى سرت مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، مع ظهور ضباب أخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق.
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تكون هناك فرصة سقوط أمطار متف
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تكون هناك فرصة سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال الشرقي، وحسب نشرة الأحوال الجوية تكون السماء في راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة قليلة السحب تتكاثر احيانا خاصة على المنطقة الممتدة من مصراتة إلى سرت مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، مع ظهور ضباب أخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق.
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