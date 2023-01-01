عضو مجلس الدولة الاستشاري، محمد معزب، يؤكد ما انفردت به “ليبيا برس”، بوجود توافق مبدئي بين عقيلة صالح وخالد المشري، بالسماح لمزدوجي الجنسية والعسكريين بالترشح في الانتخابات.

ــ معزب: مجلس الدولة قدّم شروطًا مُخففة تسمح بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين، لكن رئاسة البرلمان مُصرة على إزالة كافة العقبات.

ــ من المستحيل أن يوافق مجلس النواب على حظر ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين.

ــ عدم التوافق بين مجلسي النواب والدولة حول شروط الترشح للرئاسة، هو العائق أمام إجراء الانتخابات.

ــ هناك فجوة كبيرة بين من يخشون وصول عسكري إلى سدة الحكم، وبين من يعتبرونه الحل الأمثل. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-01-01 11:09:54

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