فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب: مجلس النواب سيشارك في الاجتم

فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب: مجلس النواب سيشارك في الاجتماع الذي دعا له الرئاسي يوم 11 يناير في #غدامس.

ــ الاجتماع سيتناول التعجيل بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية في #ليبيا، وهذا ما يريده مجلس النواب.

ــ الاجتماع سيكون عامل مساعد لمجلس النواب، لإنهاء القوة القاهرة، وإجراء الانتخابات في أقرب وقت.

ــ مجلس النواب يعمل جاهدًا لإنهاء حالة القوة القاهرة التي أعلنت عنها المفوضية العليا للانتخابات.

ــ إنهاء القوة القاهرة يحتاج لمساعدة كافة المجالس والمكونات السياسية والاجتماعية في ليبيا. #ليبيا_برس (تصريحات تليفزيونية)

2023-01-01 12:17:34

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