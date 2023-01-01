أكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي، أن المجلس سيشارك في الاج

أكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي، أن المجلس سيشارك في الاجتماع الذي دعا له المجلس الرئاسي يوم 11 يناير في غدامس، مشيرا إلى أن الاجتماع سيتناول التعجيل بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، وهذا ما يريده مجلس النواب، كما أنه سيكون عاملا مساعدا للمجلس، لإنهاء القوة القاهرة، وإجراء الانتخابات في أقرب وقت.

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