برنارد ليفي لبرنامج “السطر الأوسط”: أول لقاء لي مع الجهادي عبد الحكيم الحصادي، ك

برنارد ليفي لبرنامج “السطر الأوسط”: أول لقاء لي مع الجهادي عبد الحكيم الحصادي، كان مُهمًا جدًا، فيجب أن أعرف عدوي، وهو كان عدوًا لي.

ــ أول لقاء لي معه، قلت له ألا تعلم أني يهودي؟، فضحك وقال القذافي كان يقول عنك ذلك كل مساء.

ــ حاورت الحصادي ورفاقه لساعات طويلة، وكان من بعض ما قُلته له لماذا لا يوجد معنا على هذه الطاولة أي امرأة.

ــ لم يعجبه كلامي، وسألته هل تقبل الزواج من امرأة يهودية، فقال: إذا عرفتني على امرأة يهودية جميلة سأجعلها زوجتي الرابعة، لا أنا أمزح.

ــ عبد الحكيم كان مُهذبًا خلال اللقاء، وهو يعلم أنني أعطيته ثقتي، فكان في أرضه وأنا أتيته دون أي إجراءات أمنية، وكان يرافقني شرطي فرنسي واحد غير مسلح.

ــ الحوار كان طويلاً، وشعرت باحترامه لي، فهؤلاء الأشخاص يملكون معايير الشرف في العلاقات الشخصية، حتى إذا كانوا متطرفين. #ليبيا_برس

2023-01-01 13:45:48

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