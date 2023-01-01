برنارد ليفي لبرنامج “السطر الأوسط”: عندما كنت في #مصر، شاهدت مقاطع التمرد الذي ب

برنارد ليفي لبرنامج “السطر الأوسط”: عندما كنت في #مصر، شاهدت مقاطع التمرد الذي بدأ في #ليبيا، فقررت الذهاب إلى هناك، لأنني لا أستطيع تفويت هذا الأمر.

ــ ما حدث في ليبيا كان أمرًا رائعًا، فنظام القذافي سيسقط، وكنت سعيدًا بما يحدث من تمرد سلمي مشروع.

ــ حاولت دخول ليبيا عن طريق #مرسى_مطروح، إلا أن السلطات المصرية رفضت ذلك، فحملت حقائبي وعدت إلى #باريس، وكنت لا زلت عاقد العزم على الذهاب إلى ليبيا.

ــ بعد 3 أيام عدت إلى مرسى مطروح مُجددًا، ومن هناك دخلت إلى ليبيا، وعبرت الحدود دون أن أتبع أي إجراء أمني.

ــ عبرت الحدود المصرية الليبية سيرًا على الأقدام، فلم يكن هناك حرس للحدود على الحدود الليبية، وشاهدت شاحنة لنقل الخضروات ومنحت صاحبها بضعة دولارات، لينقلني أنا ومن معي.

ــ كنا 3 أشخاص أنا ومصور، وشخص آخر اعتبره صديقًا قديمًا، وعبرنا نحن الثلاثة إلى #طبرق.

ــ الحدود المصرية الليبية كانت مُزدحمة للغاية، فقد بدأ الكثير من الليبيين بالنزوح.

ــ المتمردون في طبرق، كانوا يكسرون الجليد الصلب الذي صبه القذافي، فعندما يتشقق هذا الجليد تبدأ الأزهار الكامنة بداخله في النمو، وبدأ الليبيون والليبيات برفع رؤوسهم. #ليبيا_برس

2023-01-01 16:02:19

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