قالت الشركة العامة للكهرباء إنها اتفقت مع شركة سونلغاز الجزائرية على توريد الطاق

قالت الشركة العامة للكهرباء إنها اتفقت مع شركة سونلغاز الجزائرية على توريد الطاقة الكهربائية لليبيا، وصيانة وتشغيل المحطات والشبكات الكهربائية، وصيانة المعدات وتصنيع قطع الغيار، وكذلك التكوين والتدريب.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من شركة الكهرباء إلى الجزائر، لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين ومدى استفادة الشركة من خبرات مجمع سونلغاز في مجالات الطاقة الكهربائية والعمل على توريدها.

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