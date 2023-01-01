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صور | تخريج الدفعة الـ 13 بمركز تدريب الكرامة التابع للواء 106 مجحفل بحضور عدد م

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | تخريج الدفعة الـ 13 بمركز تدريب الكرامة التابع للواء 106 مجحفل بحضور عدد من القيادات العسكرية بالقوات المسلحة. #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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