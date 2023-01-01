برنارد ليفي لبرنامج “السطر الأوسط”: مصطفى عبد الجليل هو أول شخص التقيته في #بنغا

برنارد ليفي لبرنامج “السطر الأوسط”: مصطفى عبد الجليل هو أول شخص التقيته في #بنغازي، عند تشكيل المجلس الانتقالي، وكان إنسانًا لطيفًا.

ــ عبد الجليل كان يحاول أن يكون قريبًا من كل الاتجاهات الفكرية المُشكَّلة للثورة الليبية آنذاك، وكان محافظا أكثر مما كنت أتوقع.

ــ علاقتي بعبد الجليل كانت جيدة، وعندما تحدثت معه عن الوضع في #ليبيا، أخبرته أنني مُجرد كاتب، ولست سياسيًا أو عسكريًا.

ــ اقترحت على عبد الجليل إيجاد منطقة آمنة، وفرض الحظر الجوي على السماء الليبية، وقصف مطار #سرت، والاعتراف بشرعية المجلس الانتقالي على أنه هو الممثل للشعب الليبي.

ــ عبد الجليل وافق على كافة هذه الأمور، وبعد خروجي من مكتبه، هاتفت #باريس من خلال جهاز “ثريا”.

ــ أخبرت ساركوزي كل ما سمعته من الليبيين عن تدخل #فرنسا، وقُلت له “أريدك أن تلتقي بشاه مسعود ليبيا، وأن هذه خطوة جريئة على الصعيد السياسي”، فقال إنه موافق.

ــ طلبت من عبد الجليل القدوم إلى باريس، للقاء ساركوزي، وبعد اللقاء اعترفت فرنسا بشرعية المجلس الانتقالي، وأحببت ذلك كثيرًا، لأن فرنسا عانقت علم الحرية الليبي.

ــ اعتراف فرنسا كان أمرًا عظيمًا ومُفاجئًا حتى أن أعضاء المجلس أصُيبوا بالذهول من قرار ساركوزي.

ــ اعتراف ساركوزي كان قرار جريء، وهذه أول مرة يقوم رئيس غربي بهذا الأمر.

ــ كنت حينها مذهولاً وسعيدًا في نفس الوقت، فطوال حياتي كان أصدقائي العرب يقولون لي بشكل مستمر إن فرنسا تدعم الديكتاتوريات، فبمجرد ظهور أي ديكتاتور جديد نجد فرنسا داعمة له.. #ليبيا_برس

2023-01-01 17:32:24

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