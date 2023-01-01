المجلس الرئاسي: سيف الإسلام القذافي وتياره سيشاركون بمؤتمر المصالحة كجميع الأطرا

المجلس الرئاسي: سيف الإسلام القذافي وتياره سيشاركون بمؤتمر المصالحة كجميع الأطراف السياسية الفاعلة بليبيا.

– المصالحة لا تنجح من دون مشاركة الجميع دون إقصاء.

– دعوة سيف الإسلام القذافي لمؤتمر المصالحة تمت عن طريق رئيس جمهورية #الكونغو_برازافيل.

– رئيس جمهورية الكونغو برازافيل هو رئيس اللجنة الإفريقية المعنية بالملف الليبي.

– سيف الإسلام القذافي سيكون ممثلًا بمندوبين عن تياره سيشاركون بلجان عمل.

– سبب استمرار الأزمة في #ليبيا يكمن في عدم استكمال المراحل الانتقالية وعدم إجراء الانتخابات.

– الرئاسي أطلق مبادرة لحل وعلاج الركود السياسي في ليبيا وإيجاد حلول عاجلة للخلافات بشأن الانتخابات.

– الانتخابات مطلب شعبي منذ أن تعثرت أواخر عام 2021 ولهذا السبب كانت مبادرة الرئاسي.

– المبادرة تم عرضها على النواب والدولة وستنطلق رسميًا من غدامس في 11 يناير الجاري.

– عدم وجود أجسام سياسية ذات شرعية جديدة منتخبة من الشعب وموحدة فيما بينها يفاقم الأزمة.

– البعثة الأممية للدعم في ليبيا رحبت بالمبادرة وحثت الأطراف المعنية على الانخراط فيها والانضمام إليها.

– الرئاسي هو من يتولى ملف المصالحة وقد ضمنها برؤية إستراتيجية. #ليبيا_برس (متحدث رسمي)

2023-01-01 20:21:50

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