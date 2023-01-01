في أول تقرير لها بعد 2011.. لجنة الحريات وحقوق الإنسان بنقابة محامين #ليبيا: مجل

في أول تقرير لها بعد 2011.. لجنة الحريات وحقوق الإنسان بنقابة محامين #ليبيا: مجلس النواب ساهم في عدم استقرار #ليبيا ومؤسساتها لاتخاذه قرارات يصعب تنفيذها على الأرض.

– ندين تسليم المواطن الليبي بوعجيلة مسعود للسلطات الأمريكية.

– يمنع منعا باتا تسليم المواطنين لدول أخرى إلا وفقا لإجراءات نص عليها القانون.

– نطالب بالحرية للصحفيين التونسيين نذير القطار وسفيان الشورابي اللذين اختطفا في ليبيا عام 2014.

– نأسف لإجهاض العدالة الليبية في قضايا الاغتيالات. #ليبيا_برس

2023-01-01 21:22:30

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