عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي: ضغط الرئاسي على النواب والدولة قد يساهم في إجراء الانتخابات

– القاعدة الدستورية في صلب الاتفاق السياسي أن تكون بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة.

– بما أن المجلسين لم يتوصلا لاتفاق في عدة ملتقيات فيمكن للضغط الدولي ولضغط الرئاسي أن يحقق نتيجة.

– بالضغط الدولي وضغط الرئاسي على النواب والدولة يمكنهما تجاوز نقاط الخلاف والتوافق على القاعدة الدستورية.

– بالتوافق على القاعدة الدستورية يمكن إجراء الانتخابات هذا العام أو بداية العام المُقبل.

– لم تتوفر لدينا معلومات حتى اللحظة بشأن اجتماعات عقيلة في القاهرة. #ليبيا_برس (تصريحات تلفزيونية)

2023-01-02 01:47:13

1672624033