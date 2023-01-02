عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي: ضغط الرئاسي على النواب والدولة قد يساهم في إجراء الانتخابات
– القاعدة الدستورية في صلب الاتفاق السياسي أن تكون بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة.
– بما أن المجلسين لم يتوصلا لاتفاق في عدة ملتقيات فيمكن للضغط الدولي ولضغط الرئاسي أن يحقق نتيجة.
– بالضغط الدولي وضغط الرئاسي على النواب والدولة يمكنهما تجاوز نقاط الخلاف والتوافق على القاعدة الدستورية.
– بالتوافق على القاعدة الدستورية يمكن إجراء الانتخابات هذا العام أو بداية العام المُقبل.
– لم تتوفر لدينا معلومات حتى اللحظة بشأن اجتماعات عقيلة في القاهرة. #ليبيا_برس (تصريحات تلفزيونية)
2023-01-02 01:47:13
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