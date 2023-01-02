المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي: – جلسة اليوم الإثنين التي ست

المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي:

– جلسة اليوم الإثنين التي ستعقد في بنغازي ستناقش ما جرى التوافق عليه ما بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري خلال الفترة الأخيرة.

– النواب المجتمعين في بنغازي سيبتون في مشاركة مجلس النواب في اللقاء الذي دعا إليه المجلس الرئاسي في غدامس والمقرر عقده خلال الشهر الجاري.

– قانون انشاء المحكمة الدستورية ينتظر إمضاء رئيس المجلس النواب عليه فور عودته للبلاد ليدخل حيز التنفيذ.

– وصلتنا دعوة المجلس الرئاسي، ولكن سفر رئيس مجلس النواب لخارج البلاد هو ما منع الرد على هذه الدعوة، وهناك مبادرات للمشاركة في الاجتماع.

– الاجتماع يدعو لتوحيد الصف والوصول إلى التوافق على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

– جلسة اليوم الإثنين ستحسم عدد من الموضوعات الهامة على الساحة الليبية.

– عقيلة صالح وخالد المشري سيستأنفان جولات الحوار حول القاعدة الدستورية بمشاركة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وهي المعنية بدعوة اللجتنين المشكلتين من المجلسين للاجتماع.

#ليبيا_24

2023-01-02 01:37:02

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