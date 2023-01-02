العربي الجديد: – أطراف عربية، وأخرى غربية دخلت على خط أزمة، الخلاف بين مصر وليب

العربي الجديد:

– أطراف عربية، وأخرى غربية دخلت على خط أزمة، الخلاف بين مصر وليبيا في أعقاب قرار ترسيم الحدود البحرية الغربية، بشكل أحادي، في محاولة لوقف مزيد من التصعيد أو نقل الأزمة إلى الأمم المتحدة أو محكمة العدل الدولية.

– هذه الأطراف تبني تحركاتها على التوصل إلى حل يقود إلى توافق، وترسيم الحدود بشكل رسمي بين الجانبين، لتهدئة الأوضاع في منطقة شرق المتوسط، التي باتت مستقبل الطاقة، وتعول عليها أوروبا كثيراً في إمدادات الغاز في أعقاب الأزمة التي تواجهها أوروبا بسبب العقوبات على روسيا بفعل غزوها أوكرانيا، التي تعطل هذه الإمدادات، وتحول دون وصولها بوتيرتها التي كانت معتادة.

– هناك اتصالات إيطالية مع مصر جرت أخيراً، بهدف الوساطة مع ليبيا، للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الأمني في ليبيا، في ظل موجات الهجرة غير النظامية التي تواجهها روما انطلاقاً من السواحل الليبية، بعد أن لوحظ تزايد الأعداد خلال الشهرين الأخيرين من العام الماضي.

– هناك بعداً ثانياً لمساعي الوساطة الإيطالية بين القاهرة وطرابلس، يكمن في تأمين إمدادات الغاز القادمة من المتوسط في ظل أزمة الطاقة التي تواجهها أوروبا بشكل عام.

– هناك بعداً ثالثاً، متمثلاً في كون شركة “إيني” الإيطالية، تعد اللاعب الأكبر في عمليات الاستكشاف عن الغاز بمنطقة المتوسط، في مصر وليبيا.

– القاهرة لا تزال متمسكة بموقفها الرافض للتعامل مع حكومة الوحدة باعتبارها الممثل لليبيا، كونها حكومة منتهية الصلاحية، وفقاً للرؤية المصرية، وهو السبب الرئيسي الذي حال دون دخول القاهرة في مفاوضات مع ليبيا بهدف ترسيم الحدود البحرية المشتركة.

– الجانب التونسي طرح تصوراً يقوم على أن تكون مفاوضات ترسيم الحدود بين المسؤولين في مصر، والمجلس الرئاسي، فيتولى مسؤولية المفاوضات أحد نواب رئيس المجلس، الذي تربطه علاقات جيدة بمصر.

– هناك مشاورات داخل دوائر مصرية معنية بالعلاقات مع ليبيا، تبحث كافة الطروحات والوساطات، في ظل مخاوف من تزايد التلويح من جانب مسؤولين ونواب ليبيين بملف العمالة المصرية في ليبيا، كأحد الملفات التي قد تكون محل رد على الخطوة المصرية.

– خطوة ترسيم الحدود “الأحادية”، كانت بالأساس ذات أبعاد اقتصادية، من أجل طمأنة الشركات الأجنبية الراغبة في التنقيب عن النفط والغاز في منطقة المتوسط وبالتحديد المنطقة المتاخمة للحدود مع ليبيا، وفي الوقت ذاته، فقد وضح أن القرار المصري ابتعد تماماً عن خط الحدود البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا أخيراً.

#ليبيا_24

2023-01-02 09:00:03

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