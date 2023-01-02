عضو مجلس الدولة الاستشاري، سعد بن شرادة: مجلسا النواب والدولة لن يستجيبا لدعوة ا

عضو مجلس الدولة الاستشاري، سعد بن شرادة: مجلسا النواب والدولة لن يستجيبا لدعوة الرئاسي للقاء في #غدامس.

ــ أي دعوة من أي طرف محلي لن تلقى اعتبارًا، حتى وإن كانت من مجلس النواب أو مجلس الدولة.

ــ كل أطراف الصراع ليست محايدة، وتوجيه مثل هذه الدعوات من مهام البعثة الأممية.

ــ مجلس النواب أسير لسلطة العسكر، ومجلس الدولة يقع في ظل كيانات ومليشيات ترفض العسكرة.

ــ يجب الرجوع إلى الشعب ليقول الكلمة الفصل في النقاط الخلافية في القاعدة الدستورية.

ــ الأطراف الفاعلة على الأرض سبب عدم التوافق حول النقاط الخلافية، وليس “النواب والدولة”.

ــ أي اتفاق بين “النواب والدولة” سيدفع لوجود حكومة جديدة، ويجب الابتعاد عن أي تأثير خارجي على مجريات أي لقاء. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-01-02 10:36:20

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