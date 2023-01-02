عضو مجلس النواب وعضو اللجنة الدستورية المشتركة، صالح قلمة: – دعوة المجلس الرئاس

عضو مجلس النواب وعضو اللجنة الدستورية المشتركة، صالح قلمة:
– دعوة المجلس الرئاسي غير مهمة.
– المجلس الرئاسي لم يتدخل إلا عندما استشعر قرب إقصائه بسبب سعي مجلسي النواب والدولة لتغيير السلطة التنفيذية برمتها.
– المجلس الرئاسي جسم غير منتخب وجاء نتيجة اتفاق سياسي، ودوره صغير، ودعوته هذه لا تمثل دوره الأساسي المتمثل في المصالحة الوطنية.
– الخلافات يجب عرضها على الشعب في استفتاء عام واحترام رأي الشعب مهما كان والتوجه بعده مباشرة للانتخابات، وهذه الرؤية تتماهى مع ما تريد الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
#ليبيا_24
2023-01-02 11:00:03
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