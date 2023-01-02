الدبيبة: قطار التنمية لم يتوقف بل ازدادت سرعته للجميع دون استثناء. ــ وجدت مناط

الدبيبة: قطار التنمية لم يتوقف بل ازدادت سرعته للجميع دون استثناء.

ــ وجدت مناطق ومدن لأول مرة في تاريخها تشهد مشروعات تنموية، رغم المليارات التي كانت تنفق السنوات الماضية.

ــ مخصصات 2022 التنموية ستغطي كافة المشاريع الهامة، مثل تنفيذ طريق “#أوباري – #غات”، وغيرها من الطرق مثل الطريق الساحلي والطريق الدائري الثالث، وإنشاء محطات الكهرباء في جنوب #طرابلس.

ــ نريد إزالة السحابة عن هذه الحكومة، ونخلق شكل آخر لحكومتنا، ونقطع الطريق أمام كل المشككين في هذا الشأن.

ــ وزارة المالية ستطلق تحديثًا واسعًا لمنظومة المعلومات العامة ومتابعة شاملة للمشتريات الحكومية.

ــ سنخصص هذا العام مليار دينار جديد لدعم البلديات، لتصل الخدمات والمشاريع لكل البلديات شرقًا وغربًا وجنوبًا ووسطًا.

ــ لن ندخر جهدًا في حماية حرمة الدم الليبي ووحدة أراضيه، فدماء الشباب الليبي للبناء والتنمية، وليست وقودا للحرب والصراع.

ــ تم تسوية مرتبات ما يزيد عن 1,6 مليون موظف حسب جدول المرتبات الموحد، والإفراج عن مرتبات 87 ألف موظف خلال 2022.

ــ سنستكمل تشغيل 285 مدرسة متوقفة عن العمل منذ ما يزيد عن 20 عامًا في كافة مناطق #ليبيا. #ليبيا_برس

2023-01-02 13:07:56

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