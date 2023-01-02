أكد رئيس جامعة بنغازي عزالدين الدرسي، أن قرار كلية القانون في الجامعة بإلغاء موا

أكد رئيس جامعة بنغازي عزالدين الدرسي، أن قرار كلية القانون في الجامعة بإلغاء مواد دراسية بينها اللغة العربية مرفوض لدى الجامعة كونه يخالف اللوائح المنظمة للعملية التعليمية، مشيرا إلى أن “ما ورد في المراسلة يخالف اللوائح المنظمة للعملية التعليمية بوجوب تدريس مادتي اللغة العربية واللغة الإنجليزية، كمواد عامة داخل الجامعة، ومعتمدة من وزارة التعليم العالي بالحكومة الليبية، بالإضافة إلى ضرورة تضمين مواد البحث العلمي فيها“.

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