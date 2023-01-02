صوت مجلس الدولة الاستشاري، خلال جلسته المنعقدة اليوم الإثنين، في العاصمة طرابلس، على استئناف الحوار مع مجلس النواب والسير في المسارات الثلاث المجمدة بالتوازي، لكنه في المقابل صوّت على رفض دعوة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لعقد اجتماع رسمي بين المجلسين، يوم 11 من بمدينة غدامس جنوبي البلاد.

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