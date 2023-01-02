عضو مجلس النواب، عادل محفوظ: الفيتو الأمريكي بعد ترشح سيف الإسلام القذافي، هو ال

عضو مجلس النواب، عادل محفوظ: الفيتو الأمريكي بعد ترشح سيف الإسلام القذافي، هو القوة القاهرة التي عرقلت إجراء الانتخابات.

ــ السفير الأمريكي هو الحاكم الفعلي في #ليبيا، وكذلك السفيرة الإنجليزية والسفير الألماني، الذين أصبحوا يشورون علينا أن نفعل كذا وكذا، بسبب خنوعنا وضعفنا.

ــ لولا الموقف الشعبي الرافض لتسليم بوعجيلة مسعود، لشاهدنا تسليم مجموعة أخرى من الشخصيات مقابل استمرار الدبيبة في السلطة.

ــ إبراهيم الدبيبة يعمل مع الحكومة الإنجليزية لفتح قضية الجيش الإيرلندي مقابل أموالهم المجمدة واستمرارهم في السلطة. #ليبيا_برس

2023-01-02 16:31:30

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