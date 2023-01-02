عبدالله بليحق الناطق باسم مجلس النواب: سنخاطب السلطة القضائية بتكليف فريق قانوني يتولى الدفاع عن بوعجيلة مسعود ومتابعة القضية.

– تم تكليف لجنة برلمانية من اللجان الخارجية والعدل والتشريعية لمتابعة واقعة تسليم بوعجيلة مسعود.

– المجلس وافق على مخاطبة النائب العام لإحاطة النواب بشأن واقعة تسليم بوعجيلة مسعود.

تم إضافة مادة في القرار الذي أقره النواب بشأن تسليم بوعجيلة مسعود لتحصين ومنع تسليم أي مواطن ليبي مستقبلاً.

– جلسة الغد ستناقش مشاريع القوانين المدرجة في جدول أعمال المجلس مثل قانون الرياضة والروابط والاتحادات المهنية. #ليبيا_برس (تصريحات تلفزيونية)

2023-01-02 18:00:44

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