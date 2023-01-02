صور | باشاآغا يجتمع بعدد من مراقبي الاقتصاد و التجارة لمتابعة سير عمل المراقبات على مستوى #ليبيا و إعادة تبعيتهم إلى ديوان وزارة الاقتصاد والتجارة مطالبًا المراقبين بإقفال ميزانياتهم السنوية لسنة 2022 و موضحًا بأن وزارة الاقتصاد ستضع آلية لدعم المواطنين في شهر رمضان. #المرصد (المكتب الاعلامي)