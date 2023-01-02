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صور | باشاآغا يجتمع بعدد من مراقبي الاقتصاد و التجارة لمتابعة سير عمل المراقبات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | باشاآغا يجتمع بعدد من مراقبي الاقتصاد و التجارة لمتابعة سير عمل المراقبات على مستوى #ليبيا و إعادة تبعيتهم إلى ديوان وزارة الاقتصاد والتجارة مطالبًا المراقبين بإقفال ميزانياتهم السنوية لسنة 2022 و موضحًا بأن وزارة الاقتصاد ستضع آلية لدعم المواطنين في شهر رمضان. #المرصد (المكتب الاعلامي)





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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