صور | باشاآغا يجتمع بعدد من مراقبي الاقتصاد و التجارة لمتابعة سير عمل المراقبات على مستوى #ليبيا و إعادة تبعيتهم إلى ديوان وزارة الاقتصاد والتجارة مطالبًا المراقبين بإقفال ميزانياتهم السنوية لسنة 2022 و موضحًا بأن وزارة الاقتصاد ستضع آلية لدعم المواطنين في شهر رمضان. #المرصد (المكتب الاعلامي)
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ليبيا مباشر
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