خالد الزايدي، محامي المترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي:

– لا نتفاخر بأي جنسية أجنبية في مواجهة أحكام القضاء بل نتفاخر بجنسيتنا الليبية ونتحصن بها.

– خلال السنوات الماضية أغلب الحكومات كانوا من متعددي الجنسيات يتمتعون بالجنسية الليبية في تولي المناصب وعندما يتعلق الأمر بالمسؤوليات يلجأون لجنسياتهم الأجنبية.

– لا ننسى خلال تقديمنا للطعون ما تعرضنا له في سبها من انتهاكات جسيمة، تتعلق بتعطيل مرفق القضاء نفسه.

– ما حدث جريمة جنائية للأسف حتى اليوم لم نرى تحريك أي دعوى جنائية فيها.

– تفاجئنا ببيان صادر عن مفوضية الانتخابات ومطالبتها بمراجعة بعض الطعون في سابقة خطيرة لم نشهد لها مثيل في أي دولة بالعالم.

– تم تأجيل الانتخابات بإجراءات غير واضحة المعنى منها إعلان حالة القوة القاهرة لوجود قصور في التشريعات.

– جاء في بيانات مفوضية الانتخابات أن الطعون لها اعتبارات سياسية أحدثت تداخلا مع الأحكام القضائية.

– بيانات مفوضية الانتخابات أحدثت إرباك بالعملية الانتخابية. #ليبيا_برس

2023-01-02 19:42:05

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