مجلس النواب يصدر قرارًا رسميًا يُطالب فيه الجهات القضائية بملاحقة ومحاكمة الدبيب

مجلس النواب يصدر قرارًا رسميًا يُطالب فيه الجهات القضائية بملاحقة ومحاكمة الدبيبة لتسليمه المواطن الليبي بوعجيلة مسعود للأمريكان.

القرار: اتفاقية التسوية بين #ليبيا و #الولايات_المتحدة في 2008 بشأن #لوكربي نهائيةمن الناحية المدنية والجنائية وتعلو في قيمتها القانونية وقوة إلزامها على القوانين الوطنية.

– تلتزم جميع الجهات الأمنية بعدم تسليم أي مواطن ليبي لأي جهة أجنبية كانت إلا بموافقة النائب العام.

– نطالب الجهات القضائية بملاحقة ومحاكمة كل من يتورط من الليبيين في فتح ملف لوكربي.

– نطالب بملاحقة المتورطين في القبض على بوعجيلة مسعود وتسليمه لدولة أجنبية خارج القانون.

– ملتزمون بالاتفاقيات الثنائية والجماعية وعلى الدول الأخرى الالتزام بما وقعت عليه.

– الإخلال بهذه الاتفاقات يُعد خرقًا للقانون الدولي يضطرنا لإعادة النظر في العلاقات مع الدول المُخلة بالتزاماتها. #ليبيا_برس

2023-01-02 20:22:29

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