عاجل > مجلس النواب يصدر قرار باعتبار اتفاقية التسوية المبرمة بين #ليبيا و الولاي

عاجل > مجلس النواب يصدر قرار باعتبار اتفاقية التسوية المبرمة بين #ليبيا و الولايات المتحدة عام 2008 تسوية نهائية لقضية لوكربي من الناحية المدنية و الجنائية و هي تعلو في قيمتها القانونية و قوة إلزامها على القوانين الوطنية.

⚡️ يلزم على الجهات الأمنية في الدولة بعدم تسليم اي مواطن ليبي لاي جهة أجنبية الا عن طريق موافقة النائب العام .

⚡️مطالبة الجهات القضائية بملاحقة كل من يتورط من الليبيين في إعادة فتح ملف لوكربي.

⚡️ملاحقة المتورطين في القبض على المواطن ابوعجيلة مسعود و تسليمه لدولة أجنبية خارج سلطة القانون. #المرصد (قرار)