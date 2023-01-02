عضو مجلس النواب المُقال زياد دغيم ومستشار المنفي لشؤون الانتخابات: ترحيل أي نقطة من بنود القاعدة الدستورية للقوانين الانتخابية غير مقبول عند الليبيين.

– الرئاسي لن يتوقف عن جهود لم شمل الليبيين ودعوته ومقاربته لا تزال مستمرة.

– نتفهم شعور الأسف وخيبة الأمل لكل الليبيين وسكان غدامس خاصة من تفويت فرصة جولة حوار ليبي على أرض ليبية.

– رغم انتهاء المهلة الزمنية المحددة للمجلسين بالمادة الـ4 من خارطة الطريق إلا أننا نتمنى التوافق على قاعدة دستورية وقوانين انتخابات مكملة لها حزمة واحدة. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-01-02 21:40:16

1672695616