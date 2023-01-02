قال خالد الزائدي، محامي “سيف الإسلام القذافي”، إن موكله لايزال يتمتع بحقه في الت

قال خالد الزائدي، محامي “سيف الإسلام القذافي”، إن موكله لايزال يتمتع بحقه في الترشح للانتخابات الرئاسية، ولديه أحكام قضائية نهائية تلزم المفوضية العليا للانتخابات بإعادته للقوائم النهائية للترشح للانتخابات الرئاسية.

ولفت الزائدي في كلمة مصورة الاثنين، إلى أن سيف الإسلام يتحصن بالأحكام القضائية باعتباره متحصل على حكمين قضائيين، الأول يكفل حقه كناخب، والآخر بالاستئناف ضد مفوضية الانتخابات لقيده ضمن القائمة النهائية للترشح للانتخابات الرئاسية.

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