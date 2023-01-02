عمر بوشريدة عضو الفريق السياسي للمترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي: الزج باسم سي

عمر بوشريدة عضو الفريق السياسي للمترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي: الزج باسم سيف الإسلام والادعاء بأن حراك حسم الأمر لدعمه ضد محاولات الإقصاء اليائسة هو توظيف مبرمج.

– الزج باسم سيف الإسلام في الحراك منافي للواقع ومحاولة فاشلة تخدم مصالح قوي لا يهمها خروج الأسري ولا أهل الجنوب.

– حراك حسم الأمر الذي أطلقته قبيلة المقارحة مع قبائل ومكونات الجنوب هدفه الإفراج عن أبنائهم.

– أبناء المقارحة وقبائل الحراك يعانون في السجون ظلمًا منذ أكثر من 10 سنوات بدون أي محاكمة عادلة. #ليبيا_برس

2023-01-02 23:59:43

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