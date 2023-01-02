النائب العام يأمر بحبس وزير الاقتصاد والصناعة مسؤول وزارة العدل بحكومة الثني لاس

النائب العام يأمر بحبس وزير الاقتصاد والصناعة مسؤول وزارة العدل بحكومة الثني لاستيلائه على 15 مليون دينار.

النائب العام: استمعنا لشهادة رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني وكل من استلزم التحقيق مثوله.

– ثبت تعمد المتهم التصرف في 15 مليون دينار لغرض تحقيق منافع مادية غير مشروعة لنفسه ولغيره عند إدارة أزمة منطقة ورشفانة خلال السنوات الماضية.

– المتهم أجاز إسناد أعمال توريد إلى شركة تدار بمعرفة ذوي قرباه.

– المتهم وجه جهة الإدارة بتسلم أدوية ومعدات طبية غير مطابقة للمواصفات.

– المتهم فرَّط في عشرات المركبات الآلية المملوكة للدولة بامتناعه عن تسجيل بياناتها في السجلات الحكومية. #ليبيا_برس

2023-01-03 01:16:48

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