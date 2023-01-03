الباحث في الشأن الليبي عبدالستار حتيتة: هناك شعور ليبي بأن عودة النظام السابق مم

الباحث في الشأن الليبي عبدالستار حتيتة: هناك شعور ليبي بأن عودة النظام السابق ممثلاً في سيف الإسلام القذافي يمكن أن يكون هو المٌنقذ

– احتمالية خروج سيف الإٍسلام من المشهد سواء بإرادته أو بدونها ربما تكون ضربة قاصمة لطموحات الناس في #ليبيا.

– عديد من المواطنين في شرق وغرب وجنوب #ليبيا ما زالوا يرون في سيف الإسلام القذافي ممثل لدولة ليبية قوية كما كانت قبل 2011 سواء صدقت هذه الرؤيا أو لم تصدق.

– سيف الإسلام منذ توقيفه بعد اغتيال والده وهو يمر بظروف صعبة للغاية من احتجاز وتقليص لتحركاته ومن استهدافه من بعض الدول الإقليمية والمجتمع الدولي. #ليبيا_برس (تصريحات تلفزيونية)

2023-01-03 00:53:31

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