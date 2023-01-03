نيابة مكافحة الفساد في دائرة محكمة استئناف بنغازي؛ تأمر بحبس وزير الاقتصاد والصن

نيابة مكافحة الفساد في دائرة محكمة استئناف بنغازي؛ تأمر بحبس وزير الاقتصاد والصناعة- مسؤول وزارة العدل في الحكومة الليبية المؤقتة، بتهمة التصرف في خمسة عشر مليون دينار بالمخالفة للتشريعات؛ لغرض تحقيق منافع مادية غير مشروعة لنفسه ولغيره؛ وتحلّله من القواعد والضوابط المرعية عند إدارة أزمة منطقة ورشفانة خلال السنوات الماضية؛ فأجاز إسناد أعمال توريد إلى أداة تنفيذ تدار بمعرفة ذوي قرباه؛ ووجه جهة الإدارة بتسلم أدوية ومعدات طبية غير مطابقة للمواصفات؛ وفرَّط في عشرات المركبات الآلية المملوكة للمجتمع؛ نتيجة امتناعه عن واجب تسجيل بياناتها في السجلات الحكومية.

#ليبيا_24

2023-01-03 00:46:58

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