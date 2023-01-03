عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة: لا توجد إمكانية لقبول دعوة الرئاسي للقاء في #غدام

عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة: لا توجد إمكانية لقبول دعوة الرئاسي للقاء في #غدامس.

ــ لم نتلق أي دعوة بالخصوص، ومن المرجح وصولها إلى رئاسة المجلس، دون عرضها على الأعضاء.

ــ مجلس الدولة ماض في توافقات حول استكمال الحوار السابق بشأن القاعدة الدستورية، وتشكيل السلطة التنفيذية، وتغيير المناصب السيادية.

ــ التحدي يكمن في تنفيذ هذه الاتفاقات، في ظل سيطرة الدبيبة والدول تدعمه على العاصمة #طرابلس.

ــ تصريحات الدبيبة توحي بأنه لن يوافق على توافقات مجلسي الدولة والنواب، وربما سيحاول نسفها.

ــ الدبيبة يرفض تمامًا تغيير الحكومة والمناصب السيادية، ويستبق الأحداث، ويحاول عرقلة الجهود.

ــ بعض الدول الأجنبية تدعم الدبيبة للبقاء حتى تضمن بديلًا أفضل منه لصالحها.

ــ البعثة الأممية وبعض الدول الأجنبية وأطراف الحوار الليبي، يريدون إضاعة الوقت للوصول إلى لجنة حوار جديدة. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-01-03 12:12:42

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