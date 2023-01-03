أكد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح، ظهور طفرة جديدة من متحور كور

أكد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح، ظهور طفرة جديدة من متحور كورونا في الهند، وقال “سنبدأ في دراسة العينات المصابة وإذا تبث وجودها في البلاد سيعني ذلك مرحلة جديدة”، مؤكدا أن المتحور لديه القدرة على اختراق المناعة سواء كانت نتيجة الإصابة الطبيعية أو اللقاح، كما أشار إلى أن الطفرة بدأت بالانتشار وأصبحت محل جدل بين الدول.

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