عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور نادية عمران: لابد من إخراج #ليبيا من المراحل الانتقالية.

ــ علينا اعتماد دستور دائم في البلاد، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، تمهيًدا للبدء بتأسيس دولة القانون والمؤسسات.

ــ البعثة الأممية تسعى لزج ليبيا في مرحلة انتقالية جديدة عبر إعادة الخطوات نفسها لإنتاج حكومة جديدة، والضغط على الأطراف المحلية للتوافق الدستوري.

ــ البعثة الأممية تسعى لإيجاد ترضيات للأطراف المسيطرة على المشهد، وتُخالف الوثائق الدستورية النافذة دون الاتجاه للحلول الحقيقية المستندة على الشرعية الشعبية. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-01-03 14:33:56

1672756436