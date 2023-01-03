عضو مجلس الدولة ماما سليمان: – مبادرة المجلس الرئاسي ما كان يجب أن تًطرح للتصوي

عضو مجلس الدولة ماما سليمان:
– مبادرة المجلس الرئاسي ما كان يجب أن تًطرح للتصويت، ولكن إصرار بعض الأعضاء أوصلتنا إلى هذه النتيجة.
– كان على الملجس الرئاسي التنسيق مع الأطراف المعنية قبل الإعلان عن مبادرته.
– المسار الدستوري لن يُحسم إلا بالاستفتاء على النقاط الخلافية.
– قرار مجلس الدولة رفع التعليق للتواصل مع مجلس النواب يعني العمل على تغيير المناصب السيادية المتبقية وتغيير الحكومة.
– حسم النقاط الخلافية بالقاعدة الدستورية سيكون محور لقاء عقيلة وخالد المشري في الأيام القادمة.
– أتوقع إجراء انتخابات خلال هذا العام إذا تم التوافق على الإطار القانوني.
#ليبيا_24
2023-01-03 13:39:11
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