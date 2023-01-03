صور | معمر الضاوي آمر ” الكتيبة 55 مشاة ” يستقبل بمنزله الدبيبة و عماد الطرابلسي و محمد الحويج وزيري الداخلية و الاقتصاد بحكومته للاطمئنان على صحة الضاوي و لقاء عدد من أعيان #ورشفانة. #ليبيا #المرصد