عاجل

صور | معمر الضاوي آمر ” الكتيبة 55 مشاة ” يستقبل بمنزله الدبيبة و عماد الطرابلسي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | معمر الضاوي آمر ” الكتيبة 55 مشاة ” يستقبل بمنزله الدبيبة و عماد الطرابلسي و محمد الحويج وزيري الداخلية و الاقتصاد بحكومته للاطمئنان على صحة الضاوي و لقاء عدد من أعيان #ورشفانة. #ليبيا #المرصد




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك