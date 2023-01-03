مصادرنا: مساعي من خالد المشري لرئاسة حكومة جديدة تكون بديلة لحكومتي الدبيبة وباش

مصادرنا: مساعي من خالد المشري لرئاسة حكومة جديدة تكون بديلة لحكومتي الدبيبة وباشاغا.

ــ المشري فتح قنوات تواصل مع صدام حفتر عبر وسطاء.

ــ المشري يبحث عن دعم حفتر له في البرلمان لرئاسة الحكومة الجديدة.

ــ المشري عرض عدم تضمين مواد إقصائية لخليفة حفتر في القاعدة الدستورية، مقابل حصوله على دعم النواب المواليين لحفتر في تولي رئاسة الحكومة.

ــ محمود شمام، ذكر في تدوينة له بتاريخ 1 ديسمبر 2022م، أن خالد المشري يسعى لتقاسم السلطة مع عقيلة صالح، بتوليه رئاسة الحكومة، مقابل تولي صالح الرئاسي.

ــ المشري رأى ضعف عقيلة أمام خليفة حفتر، لذلك لجأ لكسب دعم الأخير مباشرة، بدلاً من عقيلة. #ليبيا_برس

2023-01-03 16:52:50

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