على غرار مجلس الدولة.. مجلس النواب يعلن رفضه مبادرة الرئاسي للاجتماع في غدامس.

مجلس النواب: لا نحتاج مبادرات جديدة ونؤيد رفض مجلس الدولة دعوة المجلس الرئاسي للاجتماع في غدامس.

– لا نعتبر دعوة الرئاسي لاجتماع النواب والدولة في غدامس مبادرة ويكفى استئناف الحوار بين المجلسين

– مجلسا النواب والدولة قطعا أشواطا وبذلا مجهودات كبيرة في المسار الدستوري أو الاجتماعات بين رئيسي المجلسين.

– مسارات الحوار المختلفة تسير باتجاه متقدم والأمر لا يحتاج إلى مبادرات جديدة. #ليبيا_برس (متحدث رسمي)

2023-01-03 19:28:23

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