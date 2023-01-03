المحلل العسكري محمد الترهوني: – الاشتباكات ستظل مستمرة ما بقيت المليشيات خارج س

المحلل العسكري محمد الترهوني:

– الاشتباكات ستظل مستمرة ما بقيت المليشيات خارج سيطرة الدولة.

– صوت القوة الرصاص هو الحاكم الأول في المنطقة الغربية.

– لا يوجد في المنطقة الغربية من يردع هذه المليشيات عن ارتكاب جرائمها.

– الانقسام السياسي والأوضاع في العاصمة علمت المليشيات أن البقاء في السلطة أو الحصول على مكاسب أكثر يتطلب القوة وفرض السيطرة.

– لابد من دعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار واللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) لتوحيد المؤسسة العسكرية وحل المليشيات ونزع سلاحها وإخراجها من المدن، باعتبار أن ذلك هو الضمانة لعدم تكرار تلك الاشتباكات وابتزاز السلطات، أو الاستقواء بها في تحقيق أغراض سياسية بعيدا عن الرغبة الحقيقية الحرة لليبيين.

#ليبيا_24

2023-01-03 21:30:03

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