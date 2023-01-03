وكالة نوفا الإيطالية: #إيطاليا تحجز على حسابات وممتلكات ليبية بـ #روما بسبب فصل الترهوني لـ10 موظفين.

– #إيطاليا شرعت فعليًا في الحجز على الحسابات الجارية والممتلكات العقارية الخاصة بالسفارة والدولة الليبية.

– السفارة الليبية في #روما امتنعت عن تنفيذ حكم ابتدائي صدر عن محكمة روما يقضي بإعادة نحو 10 موظفين عملهم بها ودفع مستحقاتهم السابقة.

– الموظفون كانوا معينين بموجب عقد إيطالي وتم طردهم دون أسباب موضوعية مبررة من قبل رئيس البعثة السابق، عمر عبد السلام الترهوني.

– عمر الترهوني تم إقالته من منصبه وانتهى به المطاف إلى السجن في طرابلس بتهمة الفساد.

– الحكم القضائي أمر بإعادة الموظفين وتصفية مستحقاتهم عن أجور سابقة والمعاشات الشهرية التي تخللت فترة صدور الحكم حتى إعادتهم.

– السفارة الليبية في روما تجاهلت حكم القضاء الإيطالي وقدمت استئنافًا.

– السفارة زعمت أن الفصل من العمل يستند إلى قرار صادر عن الخارجية الليبية لا اختصاص للعدالة الإيطالية فيه.

– رغم الاستئناف الليبي، بدأت عمليات الحجز القضائي على الحسابات الجارية والممتلكات العقارية الخاصة بالسفارة والدولة الليبية.

– يواجه العديد من الموظفين السابقين في السفارة صعوبات مالية وخطر الإخلاء القسري لمنازلهم بسبب افتقارهم لدخل كافٍ بعد فقدان عملهم.

– الفصل الجماعي للموظفين السابقين المعينين بعقود إيطالية كان له عواقب وخيمة على مهام السفارة الليبية نفسها.

– فصل الموظفين أدى لارتكاب أخطاء جسيمة في المذكرات الشفوية التي يتم إرسالها للجانب الإيطالي. #ليبيا_برس

2023-01-04 00:06:53

1672790813