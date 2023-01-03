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#انفو_المرصد | بعد تحذيراتها من تراجع احتياطات حقلي الوفاء و السلام قريبًا .. مؤ

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

#انفو_المرصد | بعد تحذيراتها من تراجع احتياطات حقلي الوفاء و السلام قريبًا .. مؤسسة النفط تمضي في جلب استثمارات جديدة في الغاز . #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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