انفو_المرصد | بعد تحذيراتها من تراجع احتياطات حقلي الوفاء و السلام قريبًا .. مؤ

#انفو_المرصد | بعد تحذيراتها من تراجع احتياطات حقلي الوفاء و السلام قريبًا .. مؤسسة النفط تمضي في جلب استثمارات جديدة في الغاز . #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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