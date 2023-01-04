صور | النائب العام المستشار الصديق الصور يتفقد في #بنغازي اوضاع النيابات و الجها

صور | النائب العام المستشار الصديق الصور يتفقد في #بنغازي اوضاع النيابات و الجهات التابعة و يوجه بانشاء مركز للبحوث الجنائية والتدريب كمؤسسة علمية بحثية وتدريبية لرفع كفاءة سلك النيابة مشددًا على دعمه لهم في تصديهم لوقائع التزوير بمنظومة الرقم الوطني . #ليبيا #المرصد ( بيان )
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ليبيا مباشر
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